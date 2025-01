Toni Alvarado, el ex Universitario que busca la victoria de Perú en la KWCN: "No hay favoritos"

Soy capitán, siempre he sido líder y me han visto de esa forma. Un líder que levanta al compañero. Al que está mal para que no pierda una pelota… tienen mi confianza. Me siento contento con los 12 jugadores que he traído. Sabía que me iban a dejar bien con el compromiso en los entrenamientos, con el presidente y comando técnico. Hemos dejado muchas cosas la verdad. Les he hablado cuando perdimos y les dije que no ha pasado nada. Nos queda una chance y si nosotros queremos cambiamos la historia. Estamos convencidos de sacar el partido adelante.