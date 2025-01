Victor Chaires, presidente de Perú tras debut amargo en la KWCN: "Con ganas de revancha"

Perú y Alemania previo al debut en la KWCN 2025. Foto: Prensa KWCN.

En una entrevista exclusiva con LÍBERO, el estratega de la delegación peruana aseguró que el plantel está fuerte para afrontar el próximo juego ante los surcoreanos , y poner a la Bicolor en la siguiente instancia de la KWCN 2025. Sabe que el rival no será nada sencillo, pero la charla con cada uno de los integrantes es vital para dejar atrás los errores y potenciar las fortalezas que mostraron ante Alemania.

"La realidad es que yo veo al equipo bien. Obviamente una derrota trae cierto desánimo, pero los veo con ganas de revancha. Cuando hay una derrota no todo es catastrófico, hubieron cosas buenas. Pagamos derecho de piso al ser un equipo que no conoce el formato", expresó el DT de Perú de la KWCN.

Zein anotó el Penalty Presi para el 1-0 parcial de Perú ante Alemania. Foto: Prensa KWCN.

El técnico de nacionalidad mexicana quiere que el aliento de los aficionados peruanos sea sincero y no solo en las victorias. Afirma que el equipo está enfocado en darle vuelta a la página de lo que fue el choque ante Alemania, por lo que espera seguir compitiendo en el país de Italia hasta la máxima instancia posible.

"Agradecer a la gente que nos apoya. Necesitamos llenarnos de gente que quiera realmente que le vaya bien a este equipo. Yo como técnico vengo de un gran torneo y pareciera que todo lo que he hecho aquí se vaya a la basura. Así no puede ser", agregó.

"Hubo jugadores peruanos que busqué y no tuvieron la valentía de venir. Quizá no estaban interesados en representar a un país… Por ello, para mí esta gente está a muerte con nosotros, vienen representando a su país y sus familias. A la hinchada, queremos un apoyo sincero. Vamos a trabajar a muerte para clasificar a la siguiente fase. Agradecido con todos y espero pueda regresar ese cariño que me han brindado", puntualizó.