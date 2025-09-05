La irónica reacción de La Cobra tras derrota de Perú ante Uruguay: "Intenté..."

Lautaro del Campo, nombre real del argentino, es un famoso streamer que sigue de cerca las competiciones internacionales de fútbol más conocidas. Horas antes del partido entre Perú vs Uruguay, el argentino mostró su apoyo total a los peruanos, pero nada salió como lo esperaba. Al darse cuenta de la goleada, no tuvo otra que enviarle un mensaje a su comunidad.

Perú jugó su penúltimo partido oficial antes del comienzo del Mundial y solamente sirvió para confirmar su eliminación de la clasificación. A pesar de que miles de personas todavía se encontraban haciendo sus propios cálculos soñando con un milagro, esto no pudo ser luego de la derrota de los dirigidos por Óscar Ibañez ante Uruguay.

La Cobra envía mensaje a peruanos tras derrota ante Uruguay

A pesar de que se encontraba en simultáneo el partido de Argentina ante Venezuela, el streamer mostró su solidaridad con su comunidad peruana y aseguró que intentó ayudarlos haciendo su pronóstico horas antes del partido.

En una de sus transmisiones, el argentino aseguró que Perú daría el batacazo y lograría vencer a los charrúas por el marcador de 1 a 0; sin embargo, como todos saben, los peruanos se fueron de Montevideo con una goleada de 3 a 0.,

En el primer gol sufrido por Perú, el argentino intentó ser positivo; sin embargo, en el segundo, La Cobra solamente atinó a decir "F en el chat", pidiendo solidaridad por la derrota que significó el fin de soñar con ir al Mundial 2026 para los peruanos.

La selección de Ibañez todavía estará disputando su último partido frente a Paraguay, selección que también logró histórica clasificación luego de más de una década sin llegar a la máxima competición del fútbol.