Párense de manos 3: peleas, entradas, quiénes participan y cuándo es

'La Velada de Ibai' ha inspirado a reconocidos streamers a realizar sus propios eventos de boxeo en diferentes países y en Argentina se estará realizando la tercera edición de 'Párense de manos' el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Este evento es organizado por Vorterix.

Con la participación de influencers, streamers y también deportistas, 'Párense de manos 3' promete grandes sorpresas durante la noche, además de peleas entre latinos y europeos, que dividirá a varias comunidades del mundo del streaming.

Peleas en 'Párense de manos 3'

Se confirmó los participantes de la nueva edición de 'Párense de manos 3' que tendrá invitados internacionales y también nacionales, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores. Los enfrentamientos fueron anunciados y son los siguientes:

Cosmic Kid vs Mernuel

Flor Vigna vs Mica Viciconte

Mariano Perez vs Manu Jove

William Banks vs Gabino Silva

Espe vs Dairi

C0ker vs Perxita

Maravilla vs Pepi

Carito vs Coty

Mazza vs Gero

Grego vs Gonch

Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - MAIN EVENT

Peleas de 'Párense de manos'. | Foto: Captura

Precios y entradas para 'Párense de manos 3'

La preventa desde el 18 de septiembre es a través de la plataforma YOY, la billetera virtual de ICBC. Se permite comprar hasta dos entradas por usuarios y luego se abrirá la venta a todo el público. Los precios son los siguientes: