0

Párense de manos 3: peleas, entradas, quiénes participan y cuándo es

El primer evento de Párense de manos se llevó a cabo en Luna Park y luego en Vélez. Para este 2025, se anunció al estadio Tomás Adolfo Ducó como su nueva sede.

Jasmin Huaman
Peleas, dónde ver y todo sobre 'Párense de manos 3' en este 2025.
Peleas, dónde ver y todo sobre 'Párense de manos 3' en este 2025. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

'La Velada de Ibai' ha inspirado a reconocidos streamers a realizar sus propios eventos de boxeo en diferentes países y en Argentina se estará realizando la tercera edición de 'Párense de manos' el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Este evento es organizado por Vorterix.

Battlefield 6 se estrena en todas las plataformas.

PUEDES VER: Battlefield 6: explicación del modo Escalada y qué cambios tendrá

Con la participación de influencers, streamers y también deportistas, 'Párense de manos 3' promete grandes sorpresas durante la noche, además de peleas entre latinos y europeos, que dividirá a varias comunidades del mundo del streaming.

Peleas en 'Párense de manos 3'

Se confirmó los participantes de la nueva edición de 'Párense de manos 3' que tendrá invitados internacionales y también nacionales, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores. Los enfrentamientos fueron anunciados y son los siguientes:

  • Cosmic Kid vs Mernuel
  • Flor Vigna vs Mica Viciconte
  • Mariano Perez vs Manu Jove
  • William Banks vs Gabino Silva
  • Espe vs Dairi
  • C0ker vs Perxita
  • Maravilla vs Pepi
  • Carito vs Coty
  • Mazza vs Gero
  • Grego vs Gonch
  • Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - MAIN EVENT
Párense de manos

Peleas de 'Párense de manos'. | Foto: Captura

Precios y entradas para 'Párense de manos 3'

La preventa desde el 18 de septiembre es a través de la plataforma YOY, la billetera virtual de ICBC. Se permite comprar hasta dos entradas por usuarios y luego se abrirá la venta a todo el público. Los precios son los siguientes:

  • Campo general: $25.000+$3.000 (costo de servicio)
  • Platea Mirave: $65.000+$7.800 (costo de servicio)
  • Platea Alcorta: $75.000+$9.000 (costo de servicio)
  • Campo VIP: $80.000+$9.600 (costo de servicio)
  • Campo ultra VIP: $125.000+$15.000 (costo de servicio)
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Free Fire: lista completa de códigos GRATIS del lunes 14 de abril para obtener recompensas

  2. Códigos de Free Fire para canjear gratis HOY, viernes 19 de septiembre: diamantes, emotes y más

  3. Free Fire: listado de códigos del domingo 8 de junio, para canjear recompensas GRATIS y 100% seguro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano