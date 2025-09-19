Párense de manos 3: peleas, entradas, quiénes participan y cuándo es
El primer evento de Párense de manos se llevó a cabo en Luna Park y luego en Vélez. Para este 2025, se anunció al estadio Tomás Adolfo Ducó como su nueva sede.
'La Velada de Ibai' ha inspirado a reconocidos streamers a realizar sus propios eventos de boxeo en diferentes países y en Argentina se estará realizando la tercera edición de 'Párense de manos' el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Este evento es organizado por Vorterix.
Con la participación de influencers, streamers y también deportistas, 'Párense de manos 3' promete grandes sorpresas durante la noche, además de peleas entre latinos y europeos, que dividirá a varias comunidades del mundo del streaming.
Peleas en 'Párense de manos 3'
Se confirmó los participantes de la nueva edición de 'Párense de manos 3' que tendrá invitados internacionales y también nacionales, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores. Los enfrentamientos fueron anunciados y son los siguientes:
- Cosmic Kid vs Mernuel
- Flor Vigna vs Mica Viciconte
- Mariano Perez vs Manu Jove
- William Banks vs Gabino Silva
- Espe vs Dairi
- C0ker vs Perxita
- Maravilla vs Pepi
- Carito vs Coty
- Mazza vs Gero
- Grego vs Gonch
- Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - MAIN EVENT
Peleas de 'Párense de manos'. | Foto: Captura
Precios y entradas para 'Párense de manos 3'
La preventa desde el 18 de septiembre es a través de la plataforma YOY, la billetera virtual de ICBC. Se permite comprar hasta dos entradas por usuarios y luego se abrirá la venta a todo el público. Los precios son los siguientes:
- Campo general: $25.000+$3.000 (costo de servicio)
- Platea Mirave: $65.000+$7.800 (costo de servicio)
- Platea Alcorta: $75.000+$9.000 (costo de servicio)
- Campo VIP: $80.000+$9.600 (costo de servicio)
- Campo ultra VIP: $125.000+$15.000 (costo de servicio)
