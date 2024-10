Dota 2: carta de Elite Wolves para Valve cumple 3 años

"Luis me comentó que tenía una idea para intentar lograr el Unban: simplemente me quedé asombrado (y emocionado). Esto fue lo que me dijo Luis: “Iwo, hace unos días he hecho una presentación ante todos los deportistas peruanos y las marcas por pedido de la congresista Paloma Noceda, que ha sido tri campeona mundial y, además, presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Le he pedido una cita, vamos con un Power Point y le explicamos la dimensión de los eSports en el Perú, el problema en el que están y le pedimos una carta para que se les entregues personalmente a la gente de Valve, dirigida al propio Gabe Newell”.