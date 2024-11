Call of Duty: Modern Warfare 2 sería la entrega de 2022

Aún se estrena Call of Duty Vanguard, pero ya empieza a sonar los primeros rumores de la próxima entrega de la serie que llegaría en 2022, siendo nada menos que Modern Warfare 2, proyecto encabezado por Infinity Ward.

Foto: Activision

Eso no es todo. También se aventuran a decir que el nombre de "Project Cortez" hace referencia al coronel Felix Cortez, antagonista principal de la película "Peligro Inminente" de Harrison Ford. Esto debido a que en la película, el personaje de Ford (Jack Ryan) se terminará enfrentando a una organización criminal colombiana que se dedica al tráfico de drogas.

Recientemente, se filtró una lista entera de juegos que estarían llegando a PC gracias a un usuario que accedió a la base de datos de Nvidia Geforce Now.

Foto: Captura PC

Del listado se ha desprendido cosas interesantes como la posible presencia de God of War (2018) y Ghost of Tsushima en PC, algo que Nvidia ha salido a descartar, pero también figura el nombre de "Project Cortez", un juego desarrollado por Infinity Ward. Por lo que sí, podemos esperar que el próximo año regrese la guerra moderna a la franquicia Call of Duty.