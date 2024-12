Battlefield 2042: productor molestó con los fans tóxicos

Esta demostración jugable se enfocó plenamente en el aspecto multijugador, pudiendo librar batallas épicas a lo largo de un mapa extenso donde en todo momento, necesitabas estar al tanto de tus compañeros y enemigos que no dudaban en atacarte cuando tienen la oportunidad. Si bien, la recepción ha sido positivo, hubo un grupo dedicado a menospreciar el trabajo de DICE.

Foto: Difusión

A raíz de estos comentarios tóxicos, el productor de Battlefield 2042, Ben Walke , aprovechó en dejar un mensaje a través de los foros de Reddit donde expresó su molestia por ciertos jugadores que no realizan "críticas constructivas" y en lugar de ello, solo se dedican a menospreciar el trabajo de los desarrolladores. Walke dijo lo siguiente: " Día 1 de la beta y ya estamos en plan de personas que deberían perder su trabajo. ¿Alguna vez se han preguntado porque es que los desarrolladores no interactuan más con los jugadores en la industria? "

Un llamado de atención que está dedicado a quienes buscan desprestigiar a los involucrados en el proyecto. Es por ello que Walke aclara que no hay nada de malo en hacer críticas, siempre y cuando estás tengan algo constructivo que decir. "Hay una forma válida de dar opiniones, no creo que nadie del equipo esté en contra de recibirlas cuando se hacen de forma constructiva", continuó Walke. "Pero la cantidad de ataques personales que he visto en apenas unas horas desde que se puso en marcha es decepcionante".