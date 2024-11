The Game Awards 2021: Marvel's Guardians of the Galaxy gana en Mejor Narrativa

Marvel's Guardians of the Galaxy de Crystal Dynamics y Square Enix salió ganador en la categoría a Mejor Narrativa. El juego tenía una competencia bastante fuerte, pues tenía que enfrentarse a otros títulos de peso como Deathloop, It Takes Two, Life is Strange: True Colors y Psychonauts 2.

Desde su estreno el pasado 26 de octubre, Guardians of the Galaxy fue una auténtica sorpresa, más que nada porque estábamos hablando de otro juego de la editorial que tenía a Square Enix detrás. Había mucho miedo entre los jugadores, pues se temía que saliera algo similar a lo que ocurrió con Marvel's Avengers.

Foto: Difusión

Afortunadamente, las cosas fueron diferentes esta vez. Guardians of the Galaxy apuesta por ser únicamente un juego de un solo jugador, dejando atrás cualquier componente multijugador. En la historia, solo controlamos a Star-Lord, mientras vamos recibiendo el apoyo de los otros miembros del equipo como Groot, Gamora, Drax y Rocket Racoon.

Cada personaje cuenta con su propia personalidad, lo que muchas veces da pie a que tengamos que elegir ciertas respuestas. Si bien, las respuestas no definirán múltiples finales, si dio pie a conocer un poco más a nuestros miembros del equipo. El gran recibimiento que ha tenido Guardians of the Galaxy entre los gamers, y ahora como ganador de un premio en TGA, nos deja en claro que puede seguir lanzándose juegos de un solo jugador que sean entretenidos, y sin necesidad de sobreexplotarlos con cosas relacionadas al multijugador.

¿Habrá secuela de Marvel's Guardians of the Galaxy?

De momento, Square Enix no ha revelado intenciones de hacer una continuación de Guardians of the Galaxy, o si decidieran explorar a otros personajes del universo Marvel.