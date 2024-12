El creador de Fairy Tail realizó un manga oficial de Call of Duty Vanguard

Call of Duty está en una situación bastante extraña. De esta parte del mundo, muchos jugadores no han quedado contentos con lo que se ha hecho en Call of Duty Vanguard ni en Warzone, con la llegada del mapa Caldera. Esto ha llevado a que el título tenga una recepción muy discreta en el mercado, a diferencia de lo que fue Black Ops Cold War y Modern Warfare (2019)