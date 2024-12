Xbox asegura que mantendrán Call of Duty como juego multiplataforma

Con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Xbox, los jugadores de otras plataformas como PlayStation no han podido ocultar cierta preocupación por el futuro de muchas franquicias conocidas, entre las que encontramos a Call of Duty .

Call of Duty desde hace algunos años lleva manteniendo una muy buena relación con PlayStation. No en vano hemos visto ciertos acuerdos de modos de juego exclusivos o trajes para los usuarios de PlayStation Plus. Todas esas cosas dirían adiós con Sony, para darle beneficio a los usuarios de Xbox, lo que recuerda a cómo eran las relaciones entre Microsoft y Activision Blizzard durante las épocas de Xbox 360.