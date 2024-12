Call of Duty: filtran nueva skin de Attack on Titan basada en el Titán acorazado

Esta semana se lanzó oficialmente la colaboración entre Attack on Titan y Call of Duty , con un paquete por tiempo limitado de Levi Ackerman , un skin basado en el personaje más conocido del anime, pero que lamentablemente ha recibido el rechazo de muchos fans tanto de la saga CoD como de aquellos que ven la serie animada.

A pesar de ello, parece ser que no será la última vez que veamos a ambas franquicias colaborando, ya que de acuerdo a una reciente filtración, Activision Blizzard nuevamente apostará por incluir a un personaje de Shingeki no Kyojin, solo que no será alguien "humano", como ocurrió con Levi Ackerman.