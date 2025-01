Nintendo Direct febrero 2022: juegos japoneses se roban el show

Si bien hemos visto juegos de desarrolladores occidentales como No Man's Sky, Portal 1 y 2, Assassin's Creed y Star Wars: The Force Unleashed; debemos admitir que los desarrolladores japoneses le siguen prestando atención a Nintendo. Una muestra de ello fue al inicio de la presentación que arrancó con un título first party como Fire Emblem Warriors: Three Hopes , de Intelligent Systems y Koei Tecmo, el cual hará su debut a mitad de este año.

Volviendo a los first party, Kirby and the Forgotten Land nos mostró una nueva habilidad de su protagonista en donde este no termina de absorber a su objetivo. Esta nueva aventura del "hijo de Masahiro Sakurai" promote bastante al ser el primer juego de mundo abierto de esta franquicia. Monolith Soft no se podía quedar atrás y mostraron un buen primer vistazo a Xenoblade Chronicles 3.