Nintendo Direct y los 5 juegos que esperamos ver

Con lo poco que se vio el año pasado en el primer avance de Breath of the Wild 2, ya es momento de saber una fecha concreta, pero también que nos dejen en claro las sorpresas que habrá en esta secuela. Todo parece indicar que Link recorrerá lugares mucho más abiertos, con nuevos enemigos, y la posibilidad de que Zelda sea un personaje jugable.

En 2021 se celebraron los 30 años de The Legend of Zelda y lo único que se lanzó para celebrarlo fue el remaster de Skyward Sword. ¿Será que además de la secuela de Breath of the Wild, Nintendo también esté trabajando en una nueva versión de otro clásico juego de la saga?