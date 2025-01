Sims 4: EA podrá publicar en Rusia el DLC de boda homosexual

La semana pasada, Rusia fue protagonista de una polémica decisión tras revelarse que un DLC de Los Sims 4 no iba a ser publicado en dicho país, a diferencia de otros lugares del mundo. El motivo principal para su prohibición, era porque incluía una boda homosexual entre dos mujeres.

Foto: Difusión

En su publicación, el equipo de Los Sims comenta que hasta la semana pasada "creían que que no iban a poder compartir libremente la historia de la pareja del mismo sexo, Cam y Dom en Rusia", decidiendo que la mejor alternativa de mantener el compromiso de contar dicha historia, era no lanzar el paquete en Rusia.