Pokémon alista su propio tamagotchi y nos devuelve a la infancia con más de 150 pokemones: cuándo sale y cuánto costará

Sin duda alguna, Pokémon es un producto que ha marcado época en millones de personas a lo largo de los últimos 30 años, pero sin duda alguna a quienes ha influenciado más es a quienes eran chicos en finales de la década de los 90 y la primera mitad de los 2000’s. Por ello, estamos de que se lance a todo el mundo los tamagotchi de Pokemon, que contará con más de 150 mascotas virtuales.

Es un producto que va directo a la nostalgia, sobre todo porque desde el arranque tendrá la forma de una pokebola, el cual lleva por nombre Poke-nade Monster, que mezclará lo mejor de las versiones clásicas, pero con el toque tecnológico de nuestros días adaptado al enorme mundo de este anime japonés.

Cuándo sale el tamagotchi de Pokémon

La noticia fue anunciada por Takara Tomy, un reconocido fabricante de juguetes, añadiendo que los usuarios podrán criar, así como hacerse amigos de los pokemones con un estilo muy similar al de los clásicos tamagotchi, el cual será lanzado desde el próximo 11 de octubre de 2025.

De momento, el lanzamiento se realizará en Japón, pero sin descartar el ingreso a otros mercados, aunque de momento no tenemos confirmación de cuándo llegarán a las estanterías de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Los tamagotchi de Pokémon tendrán la forma de una pokebola.

Qué podré hacer con el tamagotchi de Pokémon

Al explicar el concepto detrás del nombre Poke-nade, la primera palabra hace obvia referencia a Pokémon, mientras que la segunda a Naderu, vocablo japonés que significa acariciar, ya que al acariciar el dispositivo generamos todo tipo de reacciones en el Pokémon en la pantalla.

La reacción de estas mascotas virtuales va a depender de la duración o velocidad de las caricias, para las cuales el sistema del tamagotchi nos lanzará diversas animaciones, lo que tiene la intención de crear un vínculo profundo con la mascota digital, que se hará más sólido mientras más los cuidemos, juguemos con ellos y participen en batallas.

Entre las actividades a realizar, además de las batallas, habrá minijuegos, desafíos, donde tú y tu Pokémon generarán fuertes lazos.

Cuántas mascotas tendrá el tamagotchi de POkémon

Lo que sabemos de forma oficial es que el tamagotchi de Pokémon contará con un total de 157 pokemones los cuales podremos encontrar y entablar amistad, pero, ojo, porque solo 7 de estos serán pokemones compañeros, los cuales cuentan con animaciones y voces propias y son: Pikachu, Eevee, Sprigatito. Fuecoco, Quaxly, Lucario y Sylveon.

¿Y los demás? pues con ellos podrás establecer amistad en tu recorrido por las nueve regiones del mundo de Pokémon.

La innovador de este tamagotchi es que al acariciarlo tu Pokémon reaccionará.

De momento, el tamagotchi de Pokemon podrá configurarse en idioma japonés e inglés, pero se espera que se añadan más lenguas, entre ellas el español.

Cuánto costará el tamagotchi de Pokémon

De forma oficial sabemos que el tamagotchi de Pokémon tendrá un costo de 7,480 yenes que, al cambio, son unos US$ 51 dólares, aproximadamente. Por ello, si vives en Hispanoamérica o cualquier otra parte del mundo, de momento, solo lo podrás adquirir vía importadores.