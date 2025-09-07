The International 2025 de Dota 2: cuándo inicia, equipos y dónde ver el torneo en el que participa Perú

Dota 2 es uno de los videojuegos con una de las comunidades más competitivas en todo el mundo, por lo que torneos de esports de este título concitan gran atención mediática, pero también con jugosos premios en dinero, siendo uno de los más relevantes The International 2025, el cual se llevará a cabo en septiembre 2025.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer los detalles más importantes de este evento en el que el Perú tendrá presencia, donde se espera que el representante de la 'bicolor' tenga una participación relevante.

Cuando inicia The International 2025

The International 2025, el gran evento de Dota 2 se llevará a cabo entre el jueves 4 y el domingo 14 de septiembre de 2025 en la ciudad de Hamburgo, Alemania, siendo esta la quinta edición de este evento que tendrá lugar en el Barclays Arena.

Dónde VER The International 2025

The International 2025 se podrá ver de forma exclusiva y completamente gratis desde redes sociales y plataformas de streaming, tales como Twitch, YouTube y Facebook, las cuales transmitirán de forma integra todos los encuentros de la fase de grupos y los playoffs.

Cuánto paga The International 2025 a los ganadores

Hay que tener en cuenta que Dota 2 ha sido creado por Valve, la misma creadora de juegos míticos como Half Life, Counter Strike o Left 4 Dead y los desarrolladores de Steam; la tienda de videojuegos para PC más importante del mundo.

Hasta el momento, Valve ha confirmado que The International 2025 pagará un premio que iniciará con 1,6 millones de dólares, el cual puede crecer gracias a las ventas de paquetes de equipos y trabajadores (este año no hay Compendio, ahora es gratuito), por lo que el monto final a pagar dependerá de esto.

Eso en cuanto al primer lugar, para el segundo puesto unos US$ 324,805 dólares, para el tercero US$ 224,802 dólares, mientras que el cuarto US$ 149,902 dólares.

Cuál es el formato de The International 2025

The International 2025 comenzará con la fase de grupos desde el jueves 4 al domingo 7 de septiembre, también se le conoce como "el camino a la internacional" conformado por 16 equipos, 8 invitados, 8 venidos de las eliminatorias regionales.

En esta etapa, los partidos son Bo3, los tres mejores equipos avanzan a los playoffs, los puestos del 4° al 13° van a una ronda eliminatoria especial, 5 avanzan y los restantes quedan eliminados.

Los playoffs o The International irá del jueves 11 al 14 de septiembre de 2025, constando de doble eliminación, con los partidos en Bo3, con excepción de la final que será en Bo5.

Cuántos equipos participarán en The International 2025

Como ya mencionamos, The International 2025 estará conformado por 16 equipos, los cuales detallamos a continuación.

Invitados

Team Liguid (Europa Occidental)

PARAVISION (Europa Occidental)

BetBoom Team (Europa Oriental)

Team Tidebound

Team Spirit (Europa Oriental)

Team Falcons (Europa Occidental)

Tundra Esports (Europa Occidental)

Yakutou Brothers

Calificados regionales

Natus Vincere (Europa Occidental)

Nigma Galaxy (Europa Occidental)

Aurora Gaming (Europa Oriental)

Xtreme Gaming (China)

Team Nemesis (Sudeste de Asia)

BOOM Esports (Sudeste de Asia)

Wildcard (Norteamérica)

HEROIC (Sudamérica)

Quién representará a Perú en The International 2025

Elvis "Scofield" De La Cruz es el único peruano participando en The International 2025, el cual se encuentra dentro del equipo HEROIC, que son el team en representación de Sudamérica el cual, además, está conformado por Yuma Langlet (Argentina), Joao Giannini Santos (Brasil), Adrián Céspedes (Bolivia) y Matheus Santos Jungles (Brasil).