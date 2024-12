ALERTA en EE. UU.: Por no PERSEGUIR a inmigrantes indocumentados, están en el punto de mira de Donald Trump

¿Quiénes están en la mira de Donald Trump? El presidente electo de los EE. UU. califica a las ciudades santuario como territorios peligrosos, comparándolas con focos de criminalidad y zonas de conflicto. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Seattle y Atlanta se destacan por no cooperar con las autoridades migratorias federales, lo que implica que las autoridades locales no comparten información sobre el estatus migratorio y no ejecutan las órdenes de detención y deportación emitidas por el gobierno central.