¡OFERTA EXCLUSIVA de Navidad! Únete a la membresía de Sam's Club por solo $20

Además, esta oferta también se extiende a la membresía más completa, aunque más cara. La membresía Plus, que normalmente cuesta 110 dólares al año, ahora está disponible por solo 50 dólares. La promoción estará accesible hasta el 24 de diciembre de 2024 y se aplicará bajo las siguientes condiciones:

Sam's Club ofrece dos opciones principales de membresía: la membresía Club, con un costo anual de $50, y la membresía Plus, que tiene un precio de $110 al año. No obstante, en esta temporada de ofertas especiales, puedes obtener una membresía anual por solo $20.

Sam's Club ha puesto en marcha una promoción especial para las fiestas, ofreciendo sus membresías a menos de la mitad de su precio original.

En términos técnicos, no es posible realizar compras en Sam's Club sin tener una membresía. No obstante, aquellos que no son miembros pueden conseguir un pase de invitado por un día sin costo para poder comprar en la tienda. El detalle es que, al hacerlo, se aplicará un cargo adicional del 10 % sobre el total de las compras.