ALERTA, inmigrante: este es el plan de Donald Trump para enviar a venezolanos indocumentados a su país

En un discurso pronunciado el 16 de diciembre de 2024 desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump dejó en claro que no permitirá que Venezuela siga rechazando la deportación de sus ciudadanos. "Ahora los van a aceptar, sí o sí", comentó Trump, refiriéndose a los venezolanos deportados.

Además, el presidente electo indicó que revisará la política de compra de petróleo a Venezuela, argumentando que Estados Unidos posee suficientes recursos energéticos y no necesita depender de un país que, según él, no ha actuado correctamente respecto a los intereses estadounidenses. "No tenemos por qué comprar energía a Venezuela cuando tenemos 50 veces más que ellos", afirmó el republicano.