El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró hoy que no criticaría a su homólogo saliente de Estados Unidos , Joe Biden , por indultar a su hijo Hunter, y expresó comprensión hacia la decisión, que generó malestar incluso entre los miembros de su propio partido. Durante su conferencia de prensa anual, Putin comentó: "En cuanto a Biden, él es un político, y siempre es importante saber qué pesa más, si el político o la persona. Y parece que Biden tiene más de persona. No lo criticaría por eso".

Putin hizo una referencia histórica al recordar las relaciones entre los zares Iván el Terrible y Pedro el Grande con sus hijos, sobre las que existen relatos de que los monarcas habrían llegado a asesinarlos. Sin embargo, también citó el ejemplo del dictador soviético Iósif Stalin, cuyo hijo fue capturado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin se negó a intercambiarlo por el mariscal de campo alemán Friedrich Paulus, quien había sido capturado por el Ejército Rojo, argumentando que no intercambiaría a un mariscal de campo por un soldado raso, incluso si se trataba de su propio hijo.

La decisión de Biden de indultar a su hijo ha sido uno de los factores que ha provocado una caída en su nivel de aprobación, alcanzando su mínimo histórico, según una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette (Wisconsin). El sondeo, publicado este miércoles, revela que el 66 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Biden, mientras que solo el 34 % la aprueba. Además, la encuesta indica que siete de cada diez estadounidenses rechazan la controvertida decisión del mandatario de indultar a su hijo, a pesar de que había prometido no hacerlo.

Los republicanos ya sostienen que el indulto a Hunter Biden demuestra que el actual presidente, y no el próximo, es el principal responsable de politizar el sistema judicial.

No existen pruebas que demuestren que el presidente haya actuado indebidamente. Una investigación de juicio político llevada a cabo por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre las relaciones comerciales de Biden y su hijo (considerada por los demócratas como un intento de dañar políticamente antes de las elecciones) no tuvo resultados. Además, los casos contra Hunter Biden no poseen la misma gravedad constitucional ni importancia histórica que las acusaciones contra Trump y sus constantes ataques al estado de derecho.