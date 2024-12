Promociones por Navidad en tiendas Walmart, Estados Unidos.

Por otro lado, Kroger, otro importante supermercado, funcionará con horarios regulares en Nochebuena, pero cerrará en Navidad. Kroger también es propietario de cadenas como Ralphs, Dillons, Smith’s, King Soopers, Fry’s, QFC, City Market, Owen’s, Jay C, Pay Less, Baker’s, Gerbes, Harris Teeter, Pick ‘n Save, Metro Market, Mariano’s, Fred Meyer, Food 4 Less y Foods Co.