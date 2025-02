¡Toma nota! Es el tiempo que puedes estar custodiado por el ICE en Estados Unidos

La detención de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Estados Unidos es un tema complejo, y no existe una respuesta única sobre cuánto tiempo puede permanecer una persona en custodia. La duración de la detención depende de varios factores, como el tipo de caso, la complejidad del proceso legal , y si la persona está en espera de ser deportada o si aún se están resolviendo otras cuestiones migratorias. La legislación establece que la detención debe ser razonable y no excesiva , pero los tiempos varían considerablemente.

En muchos casos, la detención se extiende durante semanas o meses, dependiendo de la carga de trabajo en los tribunales migratorios y de otros aspectos legales. Sin embargo, los tiempos pueden ser mucho más largos en situaciones complejas o en las que la persona no pueda ser deportada inmediatamente.

Uno de los principales factores que influye en la duración de la detención es la cooperación del país de origen del detenido. Si las autoridades del país no proporcionan los documentos necesarios o no facilitan el proceso de repatriación, la persona puede permanecer detenida durante más tiempo. Además, si el detenido no tiene pasaporte o documentos de viaje, el proceso de deportación puede alargarse. Este es un factor que a menudo lleva a detenciones prolongadas, a veces incluso por años.