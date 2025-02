Malas noticias, inmigrantes: Trump corta el financiamiento federal para programas de ayuda a indocumentados

Según El Tiempo , el mismo documento explica que el decreto firmado por Trump garantiza que los fondos federales no se utilicen para respaldar políticas de ciudades santuario o para ayudar a los residentes con un estatus migratorio irregular . A su vez, establece medidas para mejorar la verificación de elegibilidad, con el fin de evitar que se otorguen oportunidades a personas en situación irregular en el país.

De igual forma, el documento pretende asegurar que los fondos de los contribuyentes no se empleen para fomentar ni apoyar la inmigración ilegal , según indicó la misma fuente. Esta postura se justifica tomando en cuenta que, desde que asumió el cargo en enero, Donald Trump ha implementado varias políticas para reducir la inmigración .

Cabe resaltar que el actual presidente republicano, quien asumió en enero su segundo mandato de cuatro años, prometió realizar la mayor campaña de deportaciones de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos. En este contexto, de acuerdo con The New York Times, los inmigrantes en situación irregular generalmente no tienen derecho a recibir ayudas federales, salvo en contadas excepciones que se aplican en casos de emergencia.