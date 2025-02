A pesar de que los demandantes lograron un triunfo parcial, el juez Chuang optó por no emitir una orden que tuviera un alcance nacional. Esto implica que otras instituciones religiosas, que no forman parte de la demanda, podrían seguir siendo objeto de redadas. No obstante, este fallo establece un precedente significativo en la protección del derecho a la libre asociación y la práctica religiosa sin el temor de intervenciones migratorias.