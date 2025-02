"Vivía en Las Vegas, trabajaba en la construcción y estaba bien. Me detuvieron en mi carro camino a Utah, un oficial alegó que no encendí las luces, y luego llamaron a migración. Después de dos días encerrado, me enviaron de regreso", señaló. Asimismo, también manifestó su desánimo por perder todo lo que había logrado a través de su esfuerzo. "Todo lo que construí se quedó allá, pero buscaré la forma de volver a cruzar", sentenció.