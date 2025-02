¡URGENTE! Trump crearía un REGISTRO DE INMIGRANTES indocumentados, con multas y cárcel para quienes no se inscriban

Quienes no cumplan con esta política migratoria podrían enfrentar sanciones legales , que van desde multas hasta penas de prisión. En esta nota, analizaremos los pormenores de la medida y su impacto en la comunidad inmigrante indocumentada .

La agencia Associated Press informó que el gobierno de Donald Trump establecería un nuevo sistema de registro obligatorio para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes no cumplieran con este trámite podrían enfrentar multas e incluso penas de prisión.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, detalló que los inmigrantes indocumentados deberán proporcionar su dirección y huellas dactilares. Además, las sanciones aplicarán a quienes no se registren, no notifiquen cambios de domicilio o no abandonen el país voluntariamente.