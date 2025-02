¡MUCHA ATENCIÓN! ESTAS personas deben INSCRIBIRSE en el REGISTRO para MIGRANTES indocumentados establecido por Trump

Los menores de 14 años no están obligados a registrarse, pero serán incluidos en el sistema por medio de sus tutores legales.

El gobierno de Trump ha advertido que aquellos migrantes que no cumplan con la obligación de inscribirse dentro del plazo establecido podrían enfrentar sanciones adicionales. Aunque aún no se han especificado todas las consecuencias, las autoridades no descartan que puedan incluir medidas legales más severas, como la deportación de los migrantes que no se registren.