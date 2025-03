¡Ten cuidado, inmigrante venezolano! A esto te enfrentas una vez que pierdas el TPS en Estados Unidos

Si entraste con Parole Humanitario y TPS, podrías pedir asilo , pero el proceso es largo y complejo. En cambio, si ingresaste por la frontera y no presentaste una solicitud de asilo, podrías perder cualquier protección , quedando en riesgo de deportación.

La posible eliminación del TPS pone en aprietos a miles de inmigrantes venezolanos.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en migración alertan sobre las graves consecuencias de eliminar el TPS. Según un informe de The Washington Office on Latin America (WOLA), retirar este beneficio afectaría no solo a los venezolanos, sino también a la economía de EE.UU., ya que muchos contribuyen activamente a la fuerza laboral.