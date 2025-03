Estos grupos de inmigrantes especiales pueden solicitar de forma rápida la Green Card: ¿cuáles son?

Por otro lado, una Green Card no te garantiza que no puedas ser expulsado de los Estados Unidos, ya que si permaneces más del tiempo debido fuera del país aún teniendo la tarjeta verde, puedes recibir ciertas sanciones por parte de las autoridades migratorias. Además, de si que cometes algún delito o no respetas las leyes de inmigración y nacional de EE. UU.