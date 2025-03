El medio 'El financiero', señaló que una persona que ha estudiado el pensamiento de Walton comentó que dicho mensaje de Walton es de carácter no partidista, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio de la voz en el ámbito gubernamental. No obstante, la millonaria no pudo ofrecer su perspectiva, y no se recibió respuesta a un correo electrónico enviado a la dirección indicada en el anuncio.