Conoce tus derechos, inmigrante: ¿Puedes protestar si no eres ciudadano naturalizado? Esto dice la Primera Enmienda

Según The Washington Post , la Constitución de Estados Unidos extiende su protección a todas las personas dentro del país, sin importar su estatus migratorio . Esto significa que los inmigrantes tienen derecho a la libertad de expresión, religión y reunión pacífica.

Sin embargo, el panorama legal no es tan claro cuando se trata de la deportación. Si bien la Primera Enmienda protege a los no ciudadanos de sanciones penales por sus opiniones políticas, la ley migratoria opera en una zona gris. La Corte Suprema ha emitido fallos contradictorios en el pasado, lo que deja espacio para que el gobierno decida quién puede quedarse y quién no. Organizaciones de derechos civiles advierten que esta ambigüedad puede ser utilizada para silenciar voces disidentes.