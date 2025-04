¡Presta MUCHA atención! Estas son las organizaciones que BRINDAN ayuda legal GRATUITA a inmigrantes en EE.UU

Una de las principales organizaciones es The Legal Aid Society (LAS) , que, con sede en Nueva York , ofrece apoyo legal gratuito a inmigrantes en riesgo de deportación . Sus abogados especializados brindan defensa en procedimientos migratorios, incluyendo casos de asilo y naturalización. Además, la organización tiene una larga trayectoria en la representación de inmigrantes en diversas circunstancias legales.

En Texas, RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services) es una de las organizaciones más importantes en cuanto a asistencia legal a inmigrantes. Ofrecen servicios de representación legal para inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados. RAICES también está involucrada en la educación y la promoción de los derechos de los migrantes, ayudando a fortalecer la integración de las personas a la sociedad estadounidense.