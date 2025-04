Green Card y visa en Estados Unidos: esto es lo que debes saber si planeas viajar en este verano

Se acerca la temporada de viajes de verano y muchos titulares de Green Card y visas de Estados Unidos están atentos ante cualquier cambio que haga el gobierno estadunidense, debido a las detenciones o las negaciones de reingreso de miles de personas a aeropuertos y cruces fronterizos. La administración del presidente Donald Trump ha afirmado que aquellas personas que no han violado ninguna ley “no tienen nada que temer”.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, los titulares de la Green Card y aquellas personas con visas válidas pueden salir y volver a ingresar al país estadounidense , siempre que no hayan violado ninguna ley ni cometido fraude migratorio.

Sharon Shepherd, presidenta del comité de medios de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) , expresó: “En general, no hay garantía de que a usted lo admitan en Estados Unidos, ese siempre ha sido el caso”.

Los titulares de visas deben ser honestos al regresar a EE. UU. para evitar problemas, según expertos. Foto: Composición Líbero/Freepik

Por otro lado, los inmigrantes sin Green Card no corren con la misma suerte. Aquellas personas que están en proceso de solicitar una Green Card, generalmente no puede salir de Estados Unidos sin un permiso de viaje adelantado. Este documento de viaje debe ser otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) antes de viajar y no durante el mismo.