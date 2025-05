¿El nuevo Papa León XIV dedicó parte de su trabajo a los migrantes? Esto se sabe sobre Robert Prevost

Robert Prevost, conocido por la Iglesia Católica bajo el nombre de León XIV, fue anunciado como el nuevo Papa el miércoles 8 de mayo tras dos días de Cónclave. Siendo el Sumo Pontífice número 267, su trabajo se enfocó en servir al prójimo, ayudando a migrantes venezolanos durante su estadía en Chiclayo.

Dando su vida eclesiástica en favor de los demás, León XIV ha sido considerado por muchos como una persona muy sencilla que se desvivía por el prójimo. ayudando a todo aquel que se encuentre en una situación difícil. En esta nota te comentamos más sobre su trabajo con los migrantes.

La labor del Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, con los migrantes

Según The Irish Times, Robert Prevost es una persona a la que le gusta ayudar, ofreciendo asilo a los migrantes venezolanos que escapaban de la crisis económica y el gobierno dictatorial de su país. "Nuestro trabajo es ampliar la carpa y hacer saber que todos son bienvenidos dentro de la Iglesia", señaló el sucesor de Pedro en una conferencia en el Vaticano en 2023. Según The New York Times, fue justa esa noble labor lo que lo llevó a ser elogiado.

El Papa León XIV enfatiza su labor con los migrantes, prevaleciendo la justicia social.

¿Qué otras obras sociales ha realizado Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV?

Según Newsweek, entre las obras sociales realizadas por Robert Prevost prevalece su trabajo como misionero en Perú durante 1985. Posteriormente, fue nombrado obispo de Chiclayo en 2014. En 2023, el Papa Francisco lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos, cargo desde el que ayudó a elegir a los obispos de todo el mundo.

La elección de Prevost como Papa León XIV sigue la línea del Papa Francisco, especialmente en su visión de una iglesia cercana a los pobres, que trabaja con migrantes, que acepta a la comunidad LGBTIQ+ y promueve la justicia social. Asimismo, su experiencia en diferentes culturas y su habilidad para lograr acuerdos lo hacen un líder capaz de dirigir a la Iglesia en tiempos de retos.

Los ideales del Papa León XIV se alinean con los del Papa Francisco.