Las alarmas se han encendido en el gobierno de Estados Unidos a raíz de una supuesta amenaza de muerte contra Donald Trump. Según la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están investigando la publicación en Instagram del exjefe del FBI, James Comey, tras haber sido interpretada como un llamado para asesinar al mandatario republicano. En esta nota te comentamos todos los pormenores de esta dramática situación.

¿Qué se sabe dedujo de la publicación de James Comey en Instagram?

Comey publicó en Instagram una foto de conchas marinas que formaban los números '8647', seguida del pie de foto "Genial formación de conchas en mi paseo por la playa". Ante este contexto, según el diccionario Merriam-Webster, el número 86 es un término coloquial para hacer referencia a la palabra 'matar'. Por su parte, '47' hace referencia a la posición de Donald Trump: es el 47° presidente de Estados Unidos.

Al darse cuenta de que estaba siendo acusado, Comey negó la amenaza de muerte. "No me di cuenta de que algunas personas asocian esas cifras con la violencia", señaló. "Nunca se me ocurrió, pero me opongo a cualquier tipo de violencia, así que quité la publicación".

¿Cómo prosigue la investigación en contra de James Comey por la supuesta amenaza de muerte hacia Donald Trump?

Para investigar a James Comey y su publicación, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional se han aliado con el actual director del FBI, Kash Patel. Este comentó estar al tanto de la reciente publicación dirigida a Donald Trump y brindará todo el apoyo necesario.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tardó en hacer pública su molestia por medio de un mensaje en la red social X: "El deshonrado exdirector del FBI, James Comey, acaba de pedir el asesinato de Trump". En la misma línea, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, acusó a Comey de llamar a terroristas para que asesinen al presidente de Estados Unidos mientras viaja por Medio Oriente.

¿Cómo reaccionó Donald Trump a su supuesta amenaza de muerte?

Al enterarse de la drástica situación, Donald Trump arremetió en contra de Comey y la forma en la que negó las amenazas. "Eso significaba asesinato, y lo dice claro y alto", declaró para Fox News. "Comey no era muy competente, pero sí lo suficiente como para saber lo que eso significaba".