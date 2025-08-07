Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos reciben GRAN NOTICIA: activan BENEFICIO EXCLUSIVO sin registro
Desde el domingo 4 hasta el viernes 9 de agosto, los inmigrantes venezolanos en el norte de Texas tendrán la oportunidad de recibir comida gratis.
Una nueva iniciativa está trayendo alivio a miles de inmigrantes de Venezuela en Estados Unidos. Ahora, podrán acceder a un beneficio exclusivo que, a diferencia de otros programas, no requiere registrarse previamente. Esto hace mucho más fácil obtener el apoyo que tanto necesitan.
¿Qué beneficio exclusivo reciben los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos?
Los habitantes del norte de Texas, incluidos los inmigrantes venezolanos, tienen la oportunidad de recibir comida gratis gracias a 30 eventos organizados por el Banco de Alimentos del Norte de Texas y Caridades Católicas de Dallas. Estas distribuciones se llevarán a cabo del 4 al 9 de agosto en diferentes lugares de la región.
Este esfuerzo busca apoyar a las familias de bajos ingresos que enfrentan dificultades para acceder a alimentos. No se requiere registro previo ni pago; solo se solicita información básica para recibir la despensa.Las despensas generalmente contienen productos no perecederos esenciales.
Comida gratis cerca de mí: Calendario de entregas del 4 al 9 de agosto en Texas
Las jornadas de comida gratis del Banco de Alimentos del Norte de Texas y Caridades Católicas de Dallas se llevarán a cabo en diferentes puntos de Dallas y sus alrededores. Se recomienda a los interesados llegar temprano para asegurar su lugar y recibir la ayuda sin contratiempos.
Lunes 4 de agosto
- 9:00 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212
Martes 5 de agosto
- 9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231
- 9:30 AM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051
- 9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052
- 9:30 AM | Operation Mi Amor / Liberty Ministries - Lancaster, 75146
- 1:00 PM | Rosser United Methodist - Rosser, 75157
Miércoles 6 de agosto
- 9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227
- 9:30 AM | Portfolio The Belleview - Dallas, 75215
- 9:30 AM | Holy Spirit - Duncanville, 75137
- 1:00 PM | Divine Solution Covenant - Dallas, 75243
- 1:00 PM | Cristo Rey - Dallas, 75217
Jueves 7 de agosto
- 9:30 AM | Iglesia Cristiana Canaan - Garland, 75042
- 9:30 AM | En Pos de Cristo - Mesquite, 75149
- 9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231
- 9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235
- 1:00 PM | New Life Assembly - Rowlett, 75088
- 1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040
- 1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208
- 1:00 PM | Christ United Methodist Church - Plano, 75075
Viernes 8 de agosto
- 9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217
- 9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228
Sábado 9 de agosto
- 9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216
- 9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098
- 9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081
- 9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228
- 9:30 AM | Above All Things Dream Foundation - McKinney, 75069
- 1:00 PM | St. Francis - Frisco, 75033
- 1:00 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137
- 1:00 PM | Holy Family - Van Alstyne, 75495
- 1:00 PM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243
¿Quiénes pueden acceder a comida gratuita?
Las jornadas están dirigidas a residentes de bajos ingresos, incluyendo a inmigrantes de Venezuela que necesiten apoyo alimentario. Para recibir la despensa, solo se requiere proporcionar:
- Nombre completo
- Código postal de residencia
- Cantidad de personas que conforman el hogar
Recomendaciones importantes para los inmigrantes de Venezuela
- Lleve una bolsa reutilizable o carrito para cargar sus alimentos con facilidad.
- Evite llegar a última hora, ya que el servicio es limitado.
- No es necesario presentar documentación migratoria o pruebas de ingresos.
