¿SEMANA LABORAL de 32 horas en Estados Unidos? La VERDAD detrás de la propuesta atribuida a Trump

No. El presidente Donald Trump no hizo declaraciones públicas ni impulsó una ley relacionada con una semana laboral de 32 horas. La confusión parece originarse en una mala interpretación de la propuesta legislativa de Takano, que fue erróneamente atribuida a otras figuras políticas en redes sociales.

La intención del proyecto es reducir la semana laboral estándar de 40 a 32 horas para empleados no exentos, sin que esto implique una reducción salarial. A diferencia de lo afirmado en redes, no contempla multas ni penas de cárcel por exceder las 32 horas. Hasta ahora, la propuesta sigue en comisión y no ha sido aprobada ni debatida formalmente en el pleno del Congreso.