Se evita TRAGEDIA en Florida: niña de dos años desaparece, pero la ALERTA INFANTIL se activa casi dos meses después

El Departamento de Policía de Florida emitió una alerta por la desaparición de Aniyah Woods, una niña de 2 años que estuvo desaparecida desde mayo en el condado de Pinellas. La comunidad se unió a la búsqueda. Sin embargo, el Departamento de Policía de San Petersburgo y el FDLE informaron que la madre de Aniyah contactó con ellos y aseguró que su hija está a salvo, por lo que la alerta de niño desaparecido ha sido cancelada.

La niña fue hallada sana y salva el sábado por la mañana.

¿Por qué se activó la alerta infantil de Florida casi dos meses después de la desaparición?

La activación de la alerta infantil, casi dos meses después de la desaparición de la niña de 2 años, generó incertidumbre, especialmente después de que una mujer denunciara en Facebook, el 26 de mayo, que la madre de Aniyah, de 27 años, luchaba con problemas de adicción al fentanilo. Esta situación provocó una creciente preocupación, lo que llevó al Departamento de Niños y Familias a intervenir, trabajando de la mano con la policía local para investigar el caso.

Según el Departamento de Policía de St. Petersburg, la alerta de niño desaparecido fue finalmente cancelada, ya que la pequeña fue localizada sana y salva. Sin embargo, todavía no se sabe con certeza por qué la alerta no se emitió antes, y las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon su desaparición.

Operativo histórico en Florida: rescatan a 60 menores desaparecidos en gran operación

Más de 20 agencias federales, estatales y locales rescataron a 60 menores reportados como desaparecidos en tres condados de Florida, en lo que se considera la operación de recuperación de menores más exitosa en la historia de Estados Unidos. La misión 'Dragon Eye', liderada por los US Marshals, se desarrolló durante dos semanas en los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco.

Los menores rescatados, de entre 9 y 17 años, se encontraban en situaciones de alto riesgo, como explotación sexual, abuso de sustancias, violencia doméstica y crimen organizado.