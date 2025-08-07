Una importante ciudad de Florida tiene el peor tráfico del estado, según un estudio

Este verano, ConsumerAffairs lanzó un estudio profundo sobre las ciudades más congestionadas de Estados Unidos, señalando que, en términos de tráfico, una ciudad de Florida ocupa una posición poco favorecedora.

Washington D. C. sigue siendo la ciudad con peor tráfico, pero Miami sorprende en el ranking

A pesar de que Washington D. C. sigue ocupando el primer puesto por segundo año consecutivo, fue Miami la que sorprendió al subir al tercer lugar en el ranking, saltando de la posición número 12 en 2024. Este notable ascenso en la clasificación pone en evidencia cómo ha empeorado la situación del tráfico en la ciudad de Florida.

Ciudades con peor tráfico

¿Por qué el tráfico en Miami está empeorando?

El estudio muestra que, si bien los tiempos de viaje al trabajo en Miami no han cambiado significativamente, la congestión vehicular entre semana aumentó drásticamente. Ahora, los conductores en Miami pasan más de seis horas al día atrapados en el tráfico, lo que representa un incremento de casi 50% con respecto al año anterior.

A pesar de este aumento en la congestión, un dato interesante es que los accidentes fatales en la ciudad disminuyeron un 18%, lo que podría indicar una mejora en la seguridad vial en comparación con años anteriores. Sin embargo, esto no fue suficiente para mejorar la clasificación general de la ciudad en cuanto al tráfico.

¿Cómo se determina el "peor tráfico" en las ciudades de Estados Unidos?

El estudio de ConsumerAffairs se basa en tres factores clave para medir el tráfico en las principales ciudades del país:

Tiempo promedio de viaje al trabajo (45%)

Horas de congestión (45%)

Accidentes automovilísticos fatales por cada 100.000 personas (10%)

Este enfoque integral da una idea clara de cómo afecta el tráfico diario a los residentes y cómo los accidentes impactan la fluidez en las vías principales.

¿Cómo comprobar el estado de las carreteras en Florida?

La mejor forma de conocer el estado de las carreteras en Florida es a través de FL511, el sistema oficial de tráfico gestionado por el Departamento de Transporte de Florida (FDOT). Este servicio te brinda información actualizada al instante sobre las condiciones de las vías, y puedes acceder a él simplemente llamando al 511 desde tu teléfono.