Atención: heredera de Walmart anunció una escuela de medicina gratis en estado histórico de EE. UU.
La heredera de Walmart ampliará su legado con la creación de una nueva escuela de medicina en estado donde se inauguró el primer supermercado de la cadena.
Los consumidores pueden encontrar establecimientos de Walmart en los 50 estados de Estados Unidos. Fundada en la década de 1960, esta cadena marcó un hito en el sector de supermercados. Ahora, una descendiente de la familia fundadora anunció la apertura de una escuela de medicina en Arkansas, el estado donde nació la marca.
Escuela de medicina totalmente gratis
Alice L. Walton, heredera de la marca Walmart, la reconocida empresa minorista con numerosos establecimientos en Estados Unidos y el mundo, anunció recientemente un nuevo proyecto para ampliar el legado familiar: la creación de la Alice Walton School of Medicine en Bentonville, Arkansas.Alice L. Walton es hija de Sam Walton, fundador de los supermercados Walmart.
Este proyecto busca eliminar las barreras económicas para los futuros profesionales de la medicina. Además, las primeras cinco promociones podrán cursar sus estudios sin pagar matrícula, un factor clave para transformar el acceso a la carrera, según un medio local. Alice Walton, hija del fundador de Walmart, ya ha impulsado iniciativas como el museo Crystal Bridges y otros proyectos educativos.
El plan de estudios abarca medicina basada en evidencia, prevención, nutrición y salud mental, con más de 50 horas dedicadas a hábitos saludables para formar médicos capacitados, preparados y empáticos. El campus, diseñado por Polk Stanley Wilcox Architects, integra laboratorios de alta tecnología y jardines que fomentan el bienestar y la educación.
Educación sin costo
La misión de eximir el costo de la matrícula, según un medio informativo, es atraer talento diverso y comprometido, reduciendo la desigualdad de oportunidades en el ámbito médico. Un beneficio clave es que su decana fundadora, la oncóloga Sharmila Makhija, lidera un plan con alianzas en clínicas y centros universitarios de renombre, promoviendo rotaciones en entornos reales. La escuela busca reestructurar la atención médica, enfocándose en la persona.
