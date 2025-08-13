Atención, inmigrantes de este estado que prohíbe ciudades santuario: refugios despiden a trabajadores

Southwest Key, una organización sin fines de lucro con sede en Austin, Texas, despedirá a unos 1.200 empleados en todo el estado, más de 750 en Houston, tras el fin de su contrato federal. Conocida por operar refugios para menores inmigrantes, la entidad ha estado en el centro de controversias y protestas en los últimos años por las condiciones en sus instalaciones.

Crisis en Texas: refugios de inmigrantes reducen personal

Southwest Key ha implementado despidos en varias ciudades, incluyendo Houston, donde se recortaron más de 750 puestos entre sus centros Casa Quetzal, Casa Sunzal, Casa Houston Reliant y su sede principal. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas confirmó estos recortes, lo que genera inquietudes sobre la continuidad de los servicios para menores inmigrantes. Christina Cantú, jefa de gabinete, agradeció al personal por su compromiso y profesionalismo.

La situación se complica aún más por el contexto de controversia que ha rodeado a Southwest Key. Durante la administración Trump, la organización fue objeto de críticas por las condiciones en sus instalaciones, lo que llevó a protestas de defensores de los derechos de los inmigrantes y del bienestar infantil. La presión pública ha sido un factor constante en la evaluación de sus operaciones.

Controversias y desafíos legales

La organización ha enfrentado desafíos legales significativos, incluyendo acusaciones de abuso y acoso sexual en sus instalaciones. En 2024, la administración Biden exigió a Southwest Key que abordara estas preocupaciones, lo que llevó a una revisión exhaustiva de sus prácticas. Aunque la demanda fue retirada posteriormente, la reputación de la organización ha quedado marcada por estos incidentes.

La finalización del contrato con el gobierno federal ha dejado a Southwest Key en una posición precaria, obligando a la organización a reestructurarse y reducir su personal. La jefa de gabinete, Christina Cantú, ha enfatizado la importancia de una transición ordenada, pero el futuro de los servicios que ofrece a los menores inmigrantes sigue siendo incierto.

El futuro de los refugios de Southwest Key Programs en Texas

A medida que Southwest Key enfrenta esta crisis, la comunidad y los defensores de los derechos de los inmigrantes observan de cerca cómo se desarrollará la situación. La organización ha sido un pilar en la atención a menores inmigrantes, pero los recientes despidos y la controversia en torno a sus operaciones plantean preguntas sobre su capacidad para continuar con esta misión.

Con la reducción de personal y la finalización de contratos, Southwest Key deberá encontrar nuevas formas de operar y asegurar que los menores inmigrantes reciban el apoyo que necesitan. La respuesta de la organización a estos desafíos será crucial para determinar su futuro y el bienestar de aquellos a quienes sirve.