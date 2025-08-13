0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por los octavos de Copa Sudamericana
EN VIVO
Bolívar vs Cienciano HOY, por Copa Sudamericana

Atención, inmigrantes de este estado que prohíbe ciudades santuario: refugios despiden a trabajadores

Los refugios de Southwest Key Programs en Texas para niños inmigrantes están reduciendo su personal debido a modificaciones en la demanda de sus servicios.

María Zapata
La medida se implementa al finalizar el contrato con el gobierno federal.
La medida se implementa al finalizar el contrato con el gobierno federal. | Imagen: Líbero, composición de María Zapata.
COMPARTIR

Southwest Key, una organización sin fines de lucro con sede en Austin, Texas, despedirá a unos 1.200 empleados en todo el estado, más de 750 en Houston, tras el fin de su contrato federal. Conocida por operar refugios para menores inmigrantes, la entidad ha estado en el centro de controversias y protestas en los últimos años por las condiciones en sus instalaciones.

Las leyes de Gavin Newsom en favor de los inmigrantes.

PUEDES VER: Ojo, inmigrantes en California | Estas son las leyes que firmó Gavin Newsom para ayudarlos en este verano 2025

Crisis en Texas: refugios de inmigrantes reducen personal

Southwest Key ha implementado despidos en varias ciudades, incluyendo Houston, donde se recortaron más de 750 puestos entre sus centros Casa Quetzal, Casa Sunzal, Casa Houston Reliant y su sede principal. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas confirmó estos recortes, lo que genera inquietudes sobre la continuidad de los servicios para menores inmigrantes. Christina Cantú, jefa de gabinete, agradeció al personal por su compromiso y profesionalismo.

La situación se complica aún más por el contexto de controversia que ha rodeado a Southwest Key. Durante la administración Trump, la organización fue objeto de críticas por las condiciones en sus instalaciones, lo que llevó a protestas de defensores de los derechos de los inmigrantes y del bienestar infantil. La presión pública ha sido un factor constante en la evaluación de sus operaciones.

Controversias y desafíos legales

La organización ha enfrentado desafíos legales significativos, incluyendo acusaciones de abuso y acoso sexual en sus instalaciones. En 2024, la administración Biden exigió a Southwest Key que abordara estas preocupaciones, lo que llevó a una revisión exhaustiva de sus prácticas. Aunque la demanda fue retirada posteriormente, la reputación de la organización ha quedado marcada por estos incidentes.

La finalización del contrato con el gobierno federal ha dejado a Southwest Key en una posición precaria, obligando a la organización a reestructurarse y reducir su personal. La jefa de gabinete, Christina Cantú, ha enfatizado la importancia de una transición ordenada, pero el futuro de los servicios que ofrece a los menores inmigrantes sigue siendo incierto.

El futuro de los refugios de Southwest Key Programs en Texas

A medida que Southwest Key enfrenta esta crisis, la comunidad y los defensores de los derechos de los inmigrantes observan de cerca cómo se desarrollará la situación. La organización ha sido un pilar en la atención a menores inmigrantes, pero los recientes despidos y la controversia en torno a sus operaciones plantean preguntas sobre su capacidad para continuar con esta misión.

Con la reducción de personal y la finalización de contratos, Southwest Key deberá encontrar nuevas formas de operar y asegurar que los menores inmigrantes reciban el apoyo que necesitan. La respuesta de la organización a estos desafíos será crucial para determinar su futuro y el bienestar de aquellos a quienes sirve.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda

  2. Venezuela y su advertencia a Latinoamérica sobre Estados Unidos: "Grave amenaza militar"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano