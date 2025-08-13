Malas noticias en Arkansas: tribunal de Estados Unidos confirmó esta ley que perjudica a los jóvenes transgénero

En Estados Unidos, muchos colectivos de diferentes organizaciones se han visto perjudicados, ya sea por fallos judiciales o por políticas y reformas impulsadas durante la presidencia de Donald Trump. En esta ocasión, un juzgado reafirmó una normativa de Arkansas que afecta a los jóvenes transgénero que buscan atención médica.

Cambios en la atención a jóvenes trans

La decisión de un tribunal federal de apelaciones confirmó, el pasado martes 12 de agosto de 2025, la ley del estado de Arkansas que prohíbe a los médicos brindar atención médica de afirmación de género, incluyendo bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías, a menores transgénero. La votación en el Octavo Circuito, con sede en San Luis, fue de ocho votos a favor y dos en contra.

En 2023, en Arizona se realizó una manifestación por el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero en Tucson. Foto: Reuters

Esta decisión gubernamental permitió revocar el fallo de una instancia menor y se produce tras la sentencia de junio de la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenía una prohibición similar en el estado de Tennessee, argumentando que no discriminaba por motivos de sexo o condición transgénero.

Pese a que los abogados que representaban a un grupo de menores, padres y profesionales de la salud sostenían que el dictamen violaba los derechos de los apoderados al debido proceso, según la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, el juez Duane Benton citó la falta de sustento para afirmar que los padres tienen derecho a obtener tratamiento médico para sus hijos cuando una orden estatal lo considera inapropiado.

Discrepancias con la sentencia

La jueza del circuito, designada por el expresidente Barack Obama, Jane Kelly, votó en contra del veredicto, señalando una "sorprendente falta de evidencia que conecte la prohibición de Arkansas sobre la atención de afirmación de género con su supuesto objetivo de proteger a los niños". Pero no fue la única declaración.

Holly Dickson, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arkansas y representante de los agraviados, calificó como injusta la resolución del juez: "Este es un resultado trágicamente injusto para las personas transgénero de Arkansas, sus médicos y sus familias".