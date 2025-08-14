Alerta: estas son las nuevas enfermedades y condiciones incluidas en la lista de discapacidades por la Administración del Seguro Social

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos anunció la incorporación de 13 condiciones o enfermedades a una lista que permite a las personas que las padecen acceder a un proceso de solicitud de beneficios de forma más rápida y prioritaria. Con esta actualización, ya son 300 los padecimientos contemplados por el organismo estatal.

Estas son las condiciones para solicitudes de beneficios acelerados

Quienes soliciten el Seguro por Discapacidad o el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y padezcan alguna de las condiciones incluidas en la Lista de Asignaciones por Compasión (CAL) tendrán un proceso más ágil. Desde que este proyecto comenzó en 2008, más de 1,1 millones de ciudadanos han sido aprobados para seguir este procedimiento, según informó la SSA el pasado 11 de agosto.

La Administración del Seguro Social se encarga de manejar el programa nacional del mismo nombre formado por programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad. Foto: AFP

El comisionado de la SSA, Franck Bisignano, expresó en un comunicado de prensa: "Buscamos constantemente maneras de mejorar nuestros programas de discapacidad y servir al público de forma más eficaz. Esto forma parte de nuestro compromiso más amplio de lograr que el proceso de determinación de discapacidad sea lo más receptivo y compasivo posible".

La nueva incorporación amplía la lista de Subsidios por Compasión. El comisionado explicó lo que esto implica: "Al añadir estas 13 afecciones a la lista de Subsidios Compasivos, estamos ayudando a más personas con diagnósticos devastadores a recibir rápidamente el apoyo que necesitan". Estas son:

Síndrome de Au-Kline

Anoftalmia bilateral

Síndrome de Carey-Fineman-Ziter

Ictiosis arlequín en niños

Trasplante de células madre hematopoyéticas

Distrofia muscular congénita relacionada con LMNA

Atrofia muscular progresiva

Amiloidosis pulmonar tipo AL

Encefalitis de Rasmussen

Carcinoma tímico

Síndrome de Turnpenny-Fry

Meningiomas de grado III de la OMS

Síndrome de Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Personas que pueden solicitar beneficios

Los residentes que no hayan trabajado por un periodo de 12 meses consecutivos debido a una discapacidad incluida en la lista pueden solicitar el SSDI. En condiciones normales, los solicitantes deben esperar cinco meses antes de comenzar a recibir los pagos. El acceso al SSI ofrece beneficios a personas con recursos limitados mayores de 65 años, así como a personas ciegas o con discapacidad debidamente acreditada. En el caso de los niños, también pueden recibir esta ayuda.