Alerta: estas son las nuevas enfermedades y condiciones incluidas en la lista de discapacidades por la Administración del Seguro Social
En EE.UU., las personas que tengan estos malestares en el cuerpo tendrán la oportunidad de pasar por un proceso de solicitud de beneficios más rápido.
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos anunció la incorporación de 13 condiciones o enfermedades a una lista que permite a las personas que las padecen acceder a un proceso de solicitud de beneficios de forma más rápida y prioritaria. Con esta actualización, ya son 300 los padecimientos contemplados por el organismo estatal.
Estas son las condiciones para solicitudes de beneficios acelerados
Quienes soliciten el Seguro por Discapacidad o el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y padezcan alguna de las condiciones incluidas en la Lista de Asignaciones por Compasión (CAL) tendrán un proceso más ágil. Desde que este proyecto comenzó en 2008, más de 1,1 millones de ciudadanos han sido aprobados para seguir este procedimiento, según informó la SSA el pasado 11 de agosto.La Administración del Seguro Social se encarga de manejar el programa nacional del mismo nombre formado por programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad. Foto: AFP
El comisionado de la SSA, Franck Bisignano, expresó en un comunicado de prensa: "Buscamos constantemente maneras de mejorar nuestros programas de discapacidad y servir al público de forma más eficaz. Esto forma parte de nuestro compromiso más amplio de lograr que el proceso de determinación de discapacidad sea lo más receptivo y compasivo posible".
La nueva incorporación amplía la lista de Subsidios por Compasión. El comisionado explicó lo que esto implica: "Al añadir estas 13 afecciones a la lista de Subsidios Compasivos, estamos ayudando a más personas con diagnósticos devastadores a recibir rápidamente el apoyo que necesitan". Estas son:
- Síndrome de Au-Kline
- Anoftalmia bilateral
- Síndrome de Carey-Fineman-Ziter
- Ictiosis arlequín en niños
- Trasplante de células madre hematopoyéticas
- Distrofia muscular congénita relacionada con LMNA
- Atrofia muscular progresiva
- Amiloidosis pulmonar tipo AL
- Encefalitis de Rasmussen
- Carcinoma tímico
- Síndrome de Turnpenny-Fry
- Meningiomas de grado III de la OMS
- Síndrome de Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim
Personas que pueden solicitar beneficios
Los residentes que no hayan trabajado por un periodo de 12 meses consecutivos debido a una discapacidad incluida en la lista pueden solicitar el SSDI. En condiciones normales, los solicitantes deben esperar cinco meses antes de comenzar a recibir los pagos. El acceso al SSI ofrece beneficios a personas con recursos limitados mayores de 65 años, así como a personas ciegas o con discapacidad debidamente acreditada. En el caso de los niños, también pueden recibir esta ayuda.
