0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs UTC por la Liga 1 2025
EN VIVO
Barcelona vs Levante por LaLiga

Atención inmigrantes en Estados Unidos: si no haces este trámite, puedes ser deportado del país

Inmigrantes estén atentos: un trámite esencial podría definir su permanencia. No hacerlo a tiempo puede tener consecuencias graves, incluso la deportación.

Andrea Benavente
Si no haces este trámite, te pueden expulsar de EE. UU.
Si no haces este trámite, te pueden expulsar de EE. UU. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Miles de inmigrantes en Estados Unidos podrían enfrentar la deportación si no completan un trámite obligatorio. Las autoridades han reforzado los controles migratorios. Ignorar esta obligación legal puede poner en riesgo su estatus, sin importar el tiempo que lleven en el país.

El trámite en cuestión es fundamental para mantenerse en regla ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Expertos recomiendan actuar con rapidez para evitar complicaciones legales. No hacerlo puede derivar en procesos judiciales y órdenes de salida inmediata del país.

Conoce los riesgos de regresar de forma ilegal a EE. UU.

PUEDES VER: Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente

¿Cuál es el trámite que puede salvarte de la deportación?

Tras la última resolución judicial en donde beneficiarios hondureños, nicaragüenses y nepalíes, podrían perder su estatus de protección temporal (TPS) el cual los protege de la deportación de Estados Unidos durante el gobierno de Trump y les otorga algunos beneficios como permiso de trabajo, etc. Ahora tendrían que iniciar otro tipo de trámite para permanecer en el país y no estar de forma irregular. Algunas de las opciones podrían ser:

  • Solicitar asilo.
  • Solicitar la Green Card por elegibilidad familiar, laboral, etc.
  • Postular a una visa de trabajo.

¿Cuáles son las etapas de una deportación?

El proceso de deportación en EE.UU. inicia cuando el inmigrante recibe una citación para presentarse ante un juez de inmigración. Posteriormente, se realiza una primera audiencia, en la que se exponen los motivos legales del caso.

Si el proceso continúa, se efectúa una audiencia definitiva, donde se determina si se ordena o no la deportación. En caso de emitirse una orden de salida, la persona puede ser expulsada del país, aunque en ciertas situaciones tiene derecho a apelar la decisión.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente

  2. Gobierno de Nicolás Maduro lanza duras acusaciones contra EE. UU.: "Forzar un cambio de régimen en Venezuela"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano