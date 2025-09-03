Mucha atención, Texas: arrestan a mujer por tráfico de inmigrantes indocumentados

Shakira Dominique Jordan, una mujer originaria de Jackson, Misisipi, fue detenida el pasado 27 de agosto en el condado de Val Verde, Texas. Su arresto se produjo durante un control rutinario, cuando agentes estatales detuvieron un Toyota RAV4 de color plateado en el que viajaban cuatro personas inmigrantes indocumentadas.

Entre los inmigrantes había un afgano considerado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos

En el vehículo se encontraban tres inmigrantes procedentes de Cuba y El Salvador, junto a un hombre originario de Afganistán, identificado como Sharifullah Sharif Zoi, de 28 años. Este último fue clasificado como un "extranjero de interés especial" por las autoridades estadounidenses, debido a que podría representar un riesgo para la seguridad pública y nacional.

La acusada enfrenta cuatro cargos de delito grave por tráfico de personas

La detención fue registrada por la cámara corporal de un oficial, donde se observa a Jordan diciendo que los ocupantes eran "amigos para un amigo". A pesar de su intento de explicación, fue arrestada en el lugar junto con los cuatro pasajeros, quienes fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para su procesamiento.

La acusada enfrenta ahora cuatro cargos de delito grave por tráfico de personas, según informaron medios locales como Telemundo 40 McAllen y WLBT3. Las autoridades subrayan que este caso refleja una tendencia creciente en la frontera sur, donde redes de tráfico humano se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes.

Mujer detenida en Misisipi por transportar indocumentados.

Autoridades de Texas intensifican operativos contra el tráfico de personas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) reafirmó su compromiso de luchar contra estas redes criminales. "Nuestra misión de proteger la frontera incluye detener a quienes ponen en peligro a nuestras comunidades", declaró el teniente Chris Olivarez, portavoz del DPS.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para desmantelar organizaciones de tráfico humano y fortalecer la seguridad fronteriza.