Alerta, inmigrante: Estados Unidos te estará deportando en estas situaciones, incluso si tu visa es válida

Las deportaciones en Estados Unidos no se limitan a quienes ingresaron de manera ilegal. Incluso aquellos que poseen una visa válida o residencia permanente pueden ser expulsados del país por diversas razones. Desde la comisión de delitos graves hasta infracciones migratorias que, en apariencia, podrían parecer menores, las autoridades migratorias tienen la facultad de revocar un estatus migratorio.

Estados Unidos podría deportarte en estas situaciones, incluso si tu visa sigue siendo válida

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, es muy importante que busques ayuda legal lo antes posible:

Delitos penales : Si has estado involucrado en crímenes como fraude, violencia doméstica, tráfico de drogas o tienes reincidencias por manejar bajo la influencia (DUI), podrías enfrentarte a un proceso de deportación. Incluso los delitos menores acumulados o aquellos considerados como de “mala conducta moral” pueden poner en riesgo tu permanencia en el país.

Amenazas a la seguridad : Cualquier relación con actividades extremistas o que representen un peligro para la seguridad pública, como el terrorismo, puede resultar en una expulsión inmediata. En estos casos, las autoridades aplican una política de tolerancia cero.

Incumplimiento de la visa : Trabajar sin permiso, estudiar sin la autorización correspondiente o quedarse más tiempo del permitido puede hacer que pierdas tu estatus legal, aunque parezca algo menor.

Fraude en la documentación: Usar información falsa o documentos fraudulentos para entrar o permanecer en el país puede invalidar tu visa y llevar a una deportación rápida, sin derecho a audiencia.

¿Qué esperar si te detiene inmigración?

Si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) te detiene, podrías ser enviado a un centro de detención. Dependiendo del caso, las opciones incluyen comparecer ante un juez de inmigración, aceptar una salida voluntaria para evitar antecedentes formales, o, en algunos casos, ser expulsado rápidamente sin audiencia.