La noticia que alarma a inmigrantes indocumentados: ICE causa controversia con la apertura del centro de detención en California
Este es el mayor centro de detención de su tipo en California, aunque su apertura ha sido polémica por la falta de transparencia en su implementación.
La política migratoria del presidente Donald Trump continúa dejando huella. Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrió un nuevo centro de detención para inmigrantes en California City, ubicado en el condado de Kern. Este nuevo recinto, llamado Centro de Procesamiento de Inmigración de California City (CCCF), se ha convertido en el más grande del estado hasta ahora.
ICE causa controversia con la apertura del centro de detención más grande de California
De acuerdo con AS, a diferencia de aperturas anteriores, la inauguración del CCCF no fue anunciada públicamente con antelación, tal como lo exige la ley. Esta omisión ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que acusan a ICE y a la empresa operadora CoreCivic de actuar a espaldas de la comunidad.
Activistas como Dolores Huerta han denunciado públicamente la situación, comparándola con el cierre reciente de una prisión en Florida debido a violaciones ambientales. "Aquí también están quebrantando leyes locales", señaló Huerta a AS, exigiendo el cierre del nuevo centro.
Así es el nuevo centro de detención de inmigrantes en California City
El centro de detención de inmigrantes CCCF opera en las instalaciones de una antigua prisión estatal y tiene capacidad para alojar hasta 2,560 personas. CoreCivic, la empresa privada a cargo del centro, aseguró que fue reabierto para cubrir una necesidad inmediata de alojamiento seguro y digno para los detenidos por ICE.
Además, se anunció que el lugar será objeto de auditorías independientes, visitas de funcionarios públicos, abogados migratorios y voluntarios, con el fin de garantizar el cumplimiento de estándares legales y humanitarios.
¿Qué hacer si ICE me detiene en California?
Si ICE lo detiene en California, lo más importante es conocer sus derechos y mantener la calma.
- No corra ni discuta con los agentes, y nunca entregue documentos falsos ni mienta, ya que eso puede empeorar su situación.
- Pregunte siempre si puede irse. Si le dicen que no, mantenga silencio y pida hablar con un abogado.
- Si teme regresar a su país, dígaselo claramente a cada agente.
- Cuando lo detengan, solicite su "A-Number" para que sus familiares o abogados puedan localizarlo.
- Busque ayuda legal cuanto antes. En California hay organizaciones que ofrecen asesoría gratuita o económica.
- No firme ningún documento sin antes consultar a un abogado, porque podría afectar sus derechos.
