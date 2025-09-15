Atención, extranjeros: el obtener la ciudadanía legal en Estados Unidos, ya sea por nacimiento o a través del proceso de naturalización conlleva ciertos derechos como responsabilidades, lo que a su vez genera una serie de beneficios para quienes lo poseen. Conoce en esta nota de Líbero las ventajas de contar con este estatus y más.

Extranjeros de estos países gozarán de este beneficio en EE. UU. al obtener la nacionalidad

'La Nación', otros medios compartieron información relevante sobre los beneficios de obtener la nacionalidad estadounidense hoy en día. Con datos del Departamento de Estado de EE. UU. se destacó que la actual normativa estadounidense, permite a un individuo obtener una ciudadanía adicional, ya sea a través de nacimiento, descendencia, naturalización u otros métodos.

Dicha entidad se enfocó en el caso de una "doble nacionalidad" para los extranjeros y aclaró que, si la legislación de un país determinado permite a los padres solicitar la ciudadanía para sus hijos menores, no existe impedimento en la legislación estadounidense para que ciudadanos estadounidenses realicen dicha solicitud. Siendo esto, una excelente noticia para muchos.

Extranjeros de estos países gozarán de beneficios exclusivos en EE. UU. al obtener la nacionalidad.

La agencia federal resaltó que, entre las ventajas actuales de la ley de EE. UU. no se obliga a los ciudadanos a elegir entre la nacionalidad estadounidense y otra, permitiendo así la naturalización en un país extranjero sin poner en riesgo su estatus de nacionalidad.

No obstante, es bueno saber que las personas con doble nacionalidad deben lealtad tanto a Estados Unidos como al país extranjero, lo que implica la obligación de cumplir con las leyes de ambas naciones, las cuales tienen el derecho de hacerlas cumplir.

Beneficios y responsabilidad claras en Estados Unidos si se obtiene la nacionalidad