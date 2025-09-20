- Hoy:
Atento, inmigrante: estas son 3 formas de cobrar un cheque de estímulo en EE. UU.
Si eres inmigrante y recibiste un cheque de estímulo en EE. UU., aquí te explicamos tres formas seguras y sencillas de cobrarlo, estés o no bancarizado.
Recibir un cheque de estímulo puede ser un alivio financiero importante, especialmente para los inmigrantes que enfrentan desafíos económicos. Sin embargo, muchos no saben cómo cobrarlo correctamente. Aquí te contamos tres opciones disponibles para hacerlo de forma segura y legal.
Tanto si tienes cuenta bancaria como si no, existen métodos accesibles para convertir ese cheque en efectivo. Desde bancos hasta tiendas autorizadas, las alternativas varían según tu estatus migratorio y situación personal. Infórmate bien antes de actuar para evitar errores o fraudes.
3 formas de cobrar un cheque de estímulo en EE. UU.
Ingreso en una cuenta bancaria
Contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos te permite cobrar tu cheque de manera rápida y segura. Solo debes firmar la parte trasera del cheque y depositarlo a través de un cajero, una aplicación móvil o directamente en la sucursal. Es importante que el nombre en el cheque coincida con el del dueño de la cuenta.
Cambio en supermercados o tiendas autorizadas
Establecimientos como Walmart o Kroger disponen de servicios para cambiar cheques por una comisión baja. Para realizar la operación, necesitas llevar una identificación válida junto con el cheque. Es una alternativa práctica si no posees cuenta bancaria.
Centros de cambio de cheques (Check Cashing)
Hay lugares especializados que te permiten cobrar cheques sin ser cliente de un banco. Estos negocios aplican un cargo por el servicio, el cual varía según el valor del cheque. Asegúrate de que el establecimiento sea confiable y cuente con licencia para evitar fraudes.
