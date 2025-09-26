- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Green Card bajo nuevas reglas: requisitos actualizados para obtener la ciudadanía en octubre 2025
EE.UU. endurece la naturalización desde octubre con examen más difícil y evaluación de buen carácter moral serán claves para residentes con Green Card.
A partir del 20 de octubre de 2025, Estados Unidos pondrá en marcha un proceso más riguroso para los residentes permanentes que buscan naturalizarse. El USCIS confirmó que quienes presenten el Formulario N-400 desde esa fecha enfrentarán un examen de civismo más exigente y un mayor escrutinio sobre el "buen carácter moral".
PUEDES VER: Pésima noticia para inmigrantes en EE. UU.: a partir de esta fecha, Trump expulsará a nuevos grupos de latinoamericanos
Cambios principales en el examen de naturalización
El nuevo test de ciudadanía requerirá responder correctamente 12 de 20 preguntas tomadas de un banco de 128. En la versión anterior, bastaba acertar 6 de 10. Las preguntas abarcarán historia, gobierno, derechos y deberes cívicos. Quienes no aprueben tendrán una segunda oportunidad; de fallar de nuevo, el trámite será rechazado.
Trump endurece requisitos para la ciudadanía en EE.UU. desde octubre.
Los adultos mayores de 65 años con más de 20 años de residencia legal mantienen una excepción: deberán contestar solo 10 preguntas, con un mínimo de 6 respuestas correctas. Esta medida busca reducir el impacto de la reforma en grupos vulnerables.
La importancia del "buen carácter moral"
El USCIS informó que el criterio de buen carácter moral ahora será decisivo. Además de la ausencia de delitos, los oficiales podrán solicitar testimonios de empleadores, vecinos o compañeros de trabajo. Incluso se reactivará la práctica de realizar investigaciones en la comunidad, una medida que no se aplicaba desde 1991.
Entre los requisitos que se mantienen están la residencia legal por al menos cinco años (tres si se es cónyuge de un ciudadano), el dominio funcional del inglés, la presentación de impuestos y la superación de verificaciones de antecedentes.
El portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, afirmó que "la ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y debe reservarse solo para quienes abracen plenamente nuestros valores y principios". La agencia recomienda a los solicitantes consultar el banco de preguntas actualizado y prepararse con materiales oficiales antes de iniciar el trámite.
- 1
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
- 2
Nicolás Maduro deja agudo mensaje a Donald Trump desde Venezuela: "Le doy las gracias por sus amenazas y…"
- 3
La PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: revelan el nuevo y complicado requisito CLAVE para obtener la ciudadanía 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50