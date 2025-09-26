Green Card bajo nuevas reglas: requisitos actualizados para obtener la ciudadanía en octubre 2025

A partir del 20 de octubre de 2025, Estados Unidos pondrá en marcha un proceso más riguroso para los residentes permanentes que buscan naturalizarse. El USCIS confirmó que quienes presenten el Formulario N-400 desde esa fecha enfrentarán un examen de civismo más exigente y un mayor escrutinio sobre el "buen carácter moral".

Cambios principales en el examen de naturalización

El nuevo test de ciudadanía requerirá responder correctamente 12 de 20 preguntas tomadas de un banco de 128. En la versión anterior, bastaba acertar 6 de 10. Las preguntas abarcarán historia, gobierno, derechos y deberes cívicos. Quienes no aprueben tendrán una segunda oportunidad; de fallar de nuevo, el trámite será rechazado.

Trump endurece requisitos para la ciudadanía en EE.UU. desde octubre.

Los adultos mayores de 65 años con más de 20 años de residencia legal mantienen una excepción: deberán contestar solo 10 preguntas, con un mínimo de 6 respuestas correctas. Esta medida busca reducir el impacto de la reforma en grupos vulnerables.

La importancia del "buen carácter moral"

El USCIS informó que el criterio de buen carácter moral ahora será decisivo. Además de la ausencia de delitos, los oficiales podrán solicitar testimonios de empleadores, vecinos o compañeros de trabajo. Incluso se reactivará la práctica de realizar investigaciones en la comunidad, una medida que no se aplicaba desde 1991.

Entre los requisitos que se mantienen están la residencia legal por al menos cinco años (tres si se es cónyuge de un ciudadano), el dominio funcional del inglés, la presentación de impuestos y la superación de verificaciones de antecedentes.

El portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, afirmó que "la ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y debe reservarse solo para quienes abracen plenamente nuestros valores y principios". La agencia recomienda a los solicitantes consultar el banco de preguntas actualizado y prepararse con materiales oficiales antes de iniciar el trámite.